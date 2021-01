Kyrie Irving e Bam Adebayo iam abraçar-se e foram travados pela... segurança

A carregar o vídeo ...

As novas recomendações da NBA para conter a propagação da Covid-19 ditaram que os jogadores estão proibidos - ou pelo menos devem evitar - de se abraçar no final das partidas e o maior exemplo da rigidez dos norte-americanos foi dado no duelo desta madrugada entre os Brooklyn Nets e os Bam Adebayo, quando os seguranças travaram um abraço entre Kyrie Irving e Bam Adebayo. Tudo isto perante a estupefação de ambos...