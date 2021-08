Ladrão 'escolheu' lutador do UFC para um assalto... e não correu bem

A carregar o vídeo ...

Jordan Williams partilhou nas redes sociais o vídeo do momento em que um ladrão lhe tenta roubar o carro numa estação de serviço. O problema para o meliante é que a vítima escolhida era um lutador do UFC, que até tinha o carro com um pequeno 'truque' que inviabilizava desde logo o roubo.



"Se estão a pensar por que o meu carro estava ligado, é pela mesma razão que ele não conseguiu fugir com ele. Ele [o carro] não funciona se a chave não estiver a menos de metro e meio e tenho-as sempre comigo. Mesmo assim, aprendi a lição e espero que ele [ladrão] também. Gostava de o ter atingido quando o tirei para fora do carro e acabar com ele no chão, mas fico satisfeito por ter o meu carro de volta", escreveu Williams nas redes sociais, numa publicação na qual mostrou ainda o 'lucro' do assalto falhado: um chapéu e ainda uma bolsa de cintura.