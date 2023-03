A carregar o vídeo ...

No jogo entre V. Guimarães e Sp. Braga , da jornada passada (2-1), Carlos 'Careca', sócio dos vimaranenses, foi filmado a chorar após o segundo golo do jogo. Matheus Índio viu as imagens e prometeu oferecer ao sócio a sua camisola do encontro, autografada por todo o plantel. Promessa feita, promessa cumprida... [Vídeo Instagram Vitória SC]