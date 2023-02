A carregar o vídeo ...

Dezenas de ganeses saíram este domingo às ruas de Acra, capital do Gana, para ver chegar o corpo de Christian Atsu ao Aeroporto Internacional Kotoka, local onde foi alvo de honras militares. Estiveram presentes membros da família do antigo jogador de FC Porto e Rio Ave, membros da Federação ganesa de futebol e também do governo ganês. [Vídeo: OSU TV]