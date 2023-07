Lance insólito em jogo com recorde de penáltis: guarda-redes celebra defesa e a bola entra

A carregar o vídeo ...

O Gzira United, de Malta, fixou um novo recorde da UEFA ao bater o Glentoran, da Irlanda do Norte, por 14-13 nos penáltis, na fase de qualificação da Liga Conferência. E um deles foi no mínimo insólito. O guarda-redes do Glentoran defendeu e foi festejar. Mas a bola subiu, ressaltou na relva e entrou na baliza vazia... (Vídeo Twitter)