Lance insólito na Polónia: avariou o placard do jogo e… festejou como se tivesse marcado

Virgil Ghita, central do do Cracovia Kraków, foi protagonista de um momento insólito no duelo com o RKS Raków, que a sua equipa venceu por 3-0. O jogador romeno apostou num remate forte de fora da área, mas a bola subiu tão alto que bateu no placard que estava colocado atrás da baliza adversária, que avariou com o embate. Mais engraçado ainda foi o facto de, após o lance, Ghitã ter festejado como se de um golo se tratasse. [Vídeo: Juan Otharan]