Lance no França-Espanha dá que falar: Marc Grau podia ter feito o 3-0 de penálti e... quase acertou no árbitro

Corria a segunda parte do França-Espanha quando Marc Grau dispôs de um penálti que, a ser convertido, colocaria o jogo em 3-0 para os espanhóis - resultado que apuraria Portugal para a final do Europeu de hóquei em patins, em caso de vitória sobre Andorra, e deixaria os gauleses de fora. No entanto, o jogador da Roja atirou claramente para fora, quase acertando no árbitro, que admoestou Grau com um cartão azul. Recorde-se que Espanha venceu por 3-1 e, desta forma, deixou a Seleção Nacional de fora da final.