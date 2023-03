Lance surreal no distrital de Santarém vale castigo... de 45 dias

A carregar o vídeo ...

Emanuel Lopes, jogador do CCD Caxarias, da 2.ª Divisão distrital da AF Santarém, foi suspenso por 45 dias pelo Conselho de Disciplina da associação, após a expulsão no jogo de domingo, frente ao Riachense, num lance que está a dar que falar. Isto porque, numa altura em que o jogo estava parado porque um jogador do Caxarias havia sofrido falta, Emanuel Lopes atingiu o árbitro com a bola num lance que muitos presentes dizem ter sido de forma inadvertida... [Vídeo Facebook Emanuel Lopes]