Lando Norris elogiado por defender jornalista brasileira em direto

Lando Norris protagonizou um momento que foi bastante elogiado pelos fãs da Fórmula 1 este fim de semana, quando saiu em defesa da jornalista brasileira Mariana Becker após uma das corridas do Grande Prémio da Áustria. Tudo começa com uma pergunta da repórter da Band, que mereceu o elogio do britânico da McLaren. "Boa questão. És aquela que faz melhores perguntas aqui", atirou o piloto. Lá atrás, em fundo, um outro jornalista soltou um "és um grande mentiroso" na direção de Norris, algo que o deixou algo desconfortável. "Não, não sou. É a verdade. Quem és tu?".