Laporta envolvido em polémica: «Quando tiveres 18 anos, liga-me»

Joan Laporta viu-se envolvido num momento polémico este domingo, quando após tirar uma foto com uma apoiante deixou uma frase que está a fazer correr muita tinta do outro lado da fronteira. "Quando tiveres 18 anos, liga-me", atirou o candidato à presidência do Barcelona.



Em face de toda a polémica criada, a sua candidatura veio a público explicar o contexto. "A mãe da rapariga disse a Laporta 'vê se a contratas' e Laporta diz-lhe 'quando tiveres 18 anos'. A rapariga não é menor de idade", esclareceu.