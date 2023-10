Laszlo Bölöni recordou, via telemóvel, o primeiro golo de Ronaldo pelo Sporting e reagiu assim

A carregar o vídeo ...

Tal como Record antecipara, Laszlo Bölöni, treinador campeão nacional pelo Sporting em 2001/02, estará esta noite em Alvalade para assistir ao duelo dos leões com o Arouca, da 8ª jornada do campeonato. Só que o romeno, de 70 anos, quis ter tempo para ver bem a casa que deixou há mais de duas décadas, com passagem obrigatória... pelo museu! E foi lá que recordou, via telemóvel, o primeiro golo oficial de Cristiano Ronaldo pelos leões, diante do Moreirense, na época 2002/03, quando orientava os leões.