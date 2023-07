A carregar o vídeo ...

Sérgio Krithinas, diretor adjunto de Record, faz ponto de situação do mercado do Benfica após a oficialização de Kökçü e Di María. Seguem-se Jurásek - entretanto garantido - e Bento, mas as mudanças podem não ficar por aqui. Declarações no programa 'Hora Record' da CMTV.