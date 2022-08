Layún protagoniza remate disparatado e reage: «Se alguém encontrar a bola...»

A carregar o vídeo ...

Los Angeles FC e América disputaram esta quinta-feira um jogo particular onde uma das figuras - e pelas piores razões - foi Miguel Layún, ex-FC Porto. À passagem dos 13 minutos, o mexicano ganhou espaço para arriscar o 'tiro' de fora da área e acabou por protagonizar um remate disparatado, que mais tarde até valeu a reação do mesmo: "Se alguém encontrar a bola do remate que fiz na primeira parte, avise-me por favor", escreveu no Twitter após a partida. (Vídeo: Twitter)