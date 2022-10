Lembra-se o que andava a fazer com 15 anos? Moises Paniagua estreou-se no futebol profissional e marcou o golo da vitória!

A carregar o vídeo ...

Moises Paniagua teve um momento que não vai esquecer. O jovem do Always Ready, de apenas 15 anos, foi lançado em campo diante do Royal Pari ao minuto 68. O jogo do campeonato da Bolívia encontrava-se empatado a zero e Paniagua tirou um verdadeiro coelho da cartola, no jogo de estreia. Fintou o defensor direto e marcou o golo da vitória (1-0), ao minuto 87, para delírio dos adeptos. E voltamos a dizê-lo: Paniagua tem apenas 15 anos.