Havia muita expectativa para perceber de que forma Leo Messi seria recebido pelos fãs do Paris SG neste regresso ao clube da capital francesa e os primeiros minutos do jogo diante do Ajaccio facilmente tiraram as dúvidas. Os fãs, pelo menos os da claque, não perdoam o argentino, assobiando-o até no momento em que ia bater um canto.