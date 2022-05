Leo Paredes: «Gostaria de jogar no Real Madrid, mas tenho respeito para com o PSG»

A carregar o vídeo ...

Leo Paredes, atual jogador do Paris Saint-Germain, assumiu esta sexta-feira, em entrevista via videochamada à 'TyCSports', que gostaria de vestir a camisola do Real Madrid. "Gostava de jogar no Real Madrid. Todos os jogadores sonham vestir essa camisola, é um clube importantíssimo. Mas tenho muito respeito para com o meu clube, o Paris Saint-Germain, e estou muito feliz aqui", assumiu. [Vídeo: TyCSports]