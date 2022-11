A carregar o vídeo ...

Leonardo Jardim foi esta sexta-feira distinguido com as Quinas de Ouro 2022 na Cidade do Futebol. O treinador, que recentemente conquistou a Liga dos Campeões da Ásia, falou aos meios de comunicação da Federação após receber o troféu das mãos do presidente da FPF, Fernando Gomes.