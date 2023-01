Lesão de Gonçalo Ramos preocupa Schmidt: «Não somos muitos...»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt foi esta quinta-feira obrigado a retirar Gonçalo Ramos de campo, no jogo contra o Paços de Ferreira na Capital do Móvel, devido a uma lesão do avançado. Em declarações na conferência de imprensa no final do encontro, o treinador alemão tentou explicar o que o avançado sentiu: "Não somos muitos. Teve um problema numa das coxas. Temos de perceber ainda qual é a lesão. Sentiu alguma dor, o que não é um bom sinal", disse.