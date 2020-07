Lesões retiraram a Taremi o título de "melhor marcador do campeonato", diz Carvalhal

A carregar o vídeo ...

Carlos Carvalhal teceu largos elogios a Mehdi Taremi, avançado do Rio Ave, na antevisão ao encontro diante do Boavista, a contar para a última jornada da Liga NOS. O treinador dos vila-condenses afirma mesmo que, se não fosse um período conturbado com algumas lesões, Taremi poderia ter sido o melhor marcador da prova esta temporada. [Vídeo: Rio Ave]