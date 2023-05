Levantar, calçar e até sair do carro: Evra testa agruras da gravidez com ajuda... de uma melancia

A carregar o vídeo ...

A mulher de Patrice Evra está grávida e o ex-jogador francês resolveu sujeitar-se àquilo que chamou o "teste da melancia". Com o volumoso fruto agarrado à barriga, o francês sujeitou-se a algumas das dificuldades por que passam as grávidas, como levantar-se do sofá, calçar os sapatos, sair do carro ou da cama. "Agora percebo", escreveu Evra no Instagram. (Vídeo Instagram/Evra)