Levaram raqueta de Rafael Nadal em pleno jogo no Open da Austrália: «Foi o apanha-bolas!»

O insólito aconteceu esta segunda-feira, no encontro de estreia no quadro principal do Open da Austrália. Ainda durante o primeiro set doo espanhol preparava-se para trocar de raqueta, mas a que tinha preparada... desapareceu. "Foi o apanha-bolas que a levou", disse um juiz de linha. Ao que parece Nadal tinha pedido que levassem uma das suas raquetas ao encordoador, mas o apanha-bolas levou inadvertidamente a que o tenista já tinha preparada... (Vídeo Eurosport.es/Twitter)