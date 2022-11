A carregar o vídeo ...

Robert Lewandowski envolveu-se num 'bate boca' com um jornalista argentino na conferência da seleção da Polónia, por causa da Bola de Ouro de 2021 que Messi ganhou. O jornalista quis saber se o avançado polaco vai cumprimentar o argentino no jogo entre as duas seleções no dia 30 deste mês e 'Lewa' não gostou... (Vídeo TyCSports)