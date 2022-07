Robert Lewandowski foi apresentado esta quarta-feira, em Miami, como jogador do Barcelona, depois de ter sido oficializado esta terça-feira. O avançado polaco, de 33 anos, pousou ao lado do presidente Joan Laporta e já vestiu a nova camisola, tendo-se juntado aos novos companheiros de equipa no estágio nos Estados Unidos. [Vídeo: One Football]