O Esgueira venceu na visita ao GDESSA por 75-73 no prolongamento, disputado após um empate a 66 no tempo regulamentar, em jogo da 19.ª jornada da Liga Betclic de basquetebol feminino. Veja os melhores momentos da partida disputada no Barreiro. [Vídeo: FPB]