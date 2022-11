A carregar o vídeo ...

O Benfica levou, este domingo no Pavilhão João Rocha, a melhor diante do Sporting (78-89) em encontro em atraso da 1.ª jornada da Liga Betclic. Veja os melhores momentos dessa partida, que permitiu às águias subir à liderança isolada do campeonato. (: FPB)