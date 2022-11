Liga espanhola explica por que é contra a Superliga: «Destruíria êxitos como o do FC Porto»

A carregar o vídeo ...

A Liga Espanhola divulgou esta sexta-feira um vídeo no qual explica as razões pelas quais é contra a Superliga Europeia, projeto anunciado a 18 de abril de 2021 e que pretende revolucionar o futebol europeu. "A Superliga destruiria a capacidade de converter sonhos em realidade, como os êxitos na Liga dos Campeões de FC Porto, Leicester, Villarreal, Monaco, Roma, entre outros", pode ouvir-se no vídeo.