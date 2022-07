Lindelöf comenta ausência de Ronaldo no estágio do Man. United: «Espero que a família esteja bem»

A carregar o vídeo ...

Victor Lindelöf foi esta segunda-feira confrontado com a ausência de Cristiano Ronaldo no estágio do Manchester United. "A única coisa que nos preocupa é que ele e a sua família estejam bem. De resto, focamo-nos nos treinos e no que temos de fazer em campo", explicou o defesa sueco, que se encontra com a equipa na Tailândia. Recorde-se que o português quer deixar os red devils e não integra esta digressão da formação inglesa. O clube justificou a ausência com "problemas familiares". (Vídeo Football Daily)