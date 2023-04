A carregar o vídeo ...

Lionel Messi é o rosto da mais recente campanha 'Horizons Never End' da Louis Vuitton. No anúncio publicitário, o craque argentino surge com uma mala de viagem no interior de um aeroporto, personificando o grande objetivo desta campanha, que pretende celebrar o espírito das viagens. [Vídeo: Louis Vuitton/Twitter]