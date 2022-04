A carregar o vídeo ...

Antigo jogador do FC Porto, Lisandro López protagonizou um momento insólito esta quinta-feira após o duelo entre o Sarmiento (a sua equipa) e o Gimnasia, quando pareceu ter ficado algo chateado por ter chocado de forma involuntária com um polícia de intervenção que por ali passava. A reação do avançado, de 39 anos, viralizou nas redes sociais...