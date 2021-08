Salah empata a partida em Anfield de penálti após um lance de grande confusão na grande área do Chelsea. Marcos Alonso tira a bola das mãos de Mendy, Matip tenta o desvio para a baliza mas falha e Reece James, numa tentativa de evitar o golo dos reds, corta o lance com o braço. Na conversão do penálti, o internacional marroquino não falhou. [Vídeo: VSports]