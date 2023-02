Liverpool, PSG e Juventus numa série de 12 jogos sem perder na Champions: os números do Benfica

A carregar o vídeo ...

O Benfica despediu-se da Liga dos Campeões, na época passada, com um empate em casa do Liverpool. Começou aí a série de jogos sem derrotas das águias na competição, uma sequência que na Bélgica conheceu o 12º episódio. Esse é o número de partidas, juntando 3ª pré-eliminatória, playoff, fase de grupos e 1ª mão dos oitavos de final, em que o Benfica não perdeu: nove vitórias e três empates. Este percurso na Champions permite ao Benfica igualar o FC Porto com a melhor série de jogos consecutivos sem derrotas