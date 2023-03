Lixa divulga imagens do momento que gera acusações de racismo

A carregar o vídeo ...

O Lixa publicou um vídeo nas redes sociais onde mostra as atitudes dos adeptos aquando do golo marcado pelo clube Divisão de Honra da AF Porto e que levaram às acusações de racismo por parte do Vila FC , cujos jogadores abandonaram mesmo o relvado após o incidente. O Lixa voltou a negar as acusações e disse tratar-se da resposta a uma provocação do capitão do Vila FC. "Neste vídeo é claramente percectível o capitão, n.º 5, ao realizar um corte, e festejar de forma provocatória o nosso jogador e massa adepta. Após este incidente, minutos depois, o FC Lixa, faz um golo, onde a massa adepta festeja, em resposta ao mesmo acto criado pelo jogador n.º 5, como forma de resposta às suas provocações anteriores", pode ler-se na publicação feita no Facebook.