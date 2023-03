A carregar o vídeo ...

Julen Lopetegui ofereceu pizza aos jornalistas ingleses que esta sexta-feira estiveram na conferência de imprensa do Wolverhampton, de antevisão do jogo de domingo, com o Newcastle, e disse que para a próxima os presentearia com presunto. Depois perguntaram-lhe se sabia cozinhar e o treinador espanhol garantiu que sim... (Vídeo Football Daily)