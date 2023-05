Loucura em Inglaterra: Sheffield Wednesday 'anula' derrota por 4-0 com golo aos... 90'+8

A carregar o vídeo ...

Depois da derrota por 4-0 na primeira mão, poucos adeptos do Sheffield Wednesday ainda acreditariam que seria possível fazer algo nas meias-finais de promoção ao Championship, mas a verdade é que aconteceu mesmo. Diante do Peterborough, o Wednesday fez o impensável, alcançando o empate na eliminatória (com 4-0 no marcador) com um golo aos 90'+8. O jogo foi então para prolongamento e, por agora, o Peterborough está na frente da luta, pois marcou um e perde de momento por 4-1.