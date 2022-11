Loucura em Kerala: indianos constroem Cristiano Ronaldo de 15 metros que supera Messi e Neymar!

A carregar o vídeo ...

Nasceu nos últimos dias um Cristiano Ronaldo gigante num rio, na província de Kerala, na Índia. Os fãs já sente o frenesim do Campeonato do Mundo e erigiram uma figura do capitão da seleção portuguesa em cartão, da altura de 15 metros! No mesmo local, já constavam duas figuras igualmente importantes, mas agora superadas por CR7: as do brasileiro Neymar e do argentino Messi, rivais na luta pelo ceptro mundial no Qatar.