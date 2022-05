Loucura em Liverpool na ressaca europeia: milhares a celebrar na rua com Klopp e companhia

A carregar o vídeo ...

Não foi só a capital espanhola que esteve em festa durante o dia de ontem. Um dia depois de falhar a conquista da Liga dos Campeões, as ruas de Liverpool encheram-se para... comemorar. A turma de Jürgen Klopp realizou uma parada por toda a cidade, com as Taças de Inglaterra e da Liga (os troféus levantados pelos reds esta temporada) em punho. A ressaca europeia certamente foi difícil de digerir para os adeptos da turma inglesa, mas, ainda assim, milhares de fãs coloriram as ruas para aplaudirem e saudarem a equipa, que ficou também a um ponto de se sagrar campeã inglesa.