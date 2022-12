Loucura em San Martín para receber Enzo Fernández: milhares de pessoas preparam festa para o campeão do Mundo

A carregar o vídeo ...

Enzo Fernández e Exequiel Palacios, campeões do Mundo pela Argentina, vão, esta segunda-feira pelas 12 horas (hora local, menos três horas do que em Portugal Continental), ser recebidos em San Martín, cidade-natal do médio do Benfica que, de resto, já vai recebendo uma enchente de adeptos. Além da mãe do jogador, que está 'equipada' a rigor com a camisola do filho, são esperadas cerca de 4 mil pessoas.