Loucura em Sheffield: invasão de campo após reviravolta épica

Será certamente uma das mais recuperações da história. O Sheffield Wednesday assegurou esta quinta-feira o apuramento para a final do playoff de subida ao Championship, isto depois de ter perdido na primeira mão das 'meias' diante do Peterborough por 4-0. Esta noite, de forma dramática, conseguiu anular esse 4-0, devolveu na mesma moeda para forçar o prolongamento e, depois de um golo para cada lado no tempo extra (5-1), decidiu tudo a seu favor nos penáltis. No final, a festa foi de loucos!