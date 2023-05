Loucura na chegada de Rafael Leão ao hotel do Milan: avançado em dúvida para o dérbi com o Inter

A carregar o vídeo ...

Rafael Leão não seguiu com a equipa do Milan para estágio, mas algumas horas depois o avançado português juntou-se aos companheiros de equipa no hotel, com muitos adeptos dos rossoneri a celebrarem à porta da unidade hoteleira a chegada do português. Leão tem uma lesão muscular e está em dúvida para o jogo desta noite com o Inter, na primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões. (Vídeo Antonio Vitiello/Twitter)