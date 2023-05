Loucura na corrida aos bilhetes no Estádio da Luz para o jogo com o Santa Clara

A carregar o vídeo ...

A venda de bilhetes para o jogo de sábado (às 18 horas) com o Santa Clara, que pode valer o campeonato às águias, arranca hoje, às 10 horas, sendo exclusiva para sócios com as quotas em dia. Os preços oscilam entre os 25€ (piso 0 inferior e piso 3 superior da Bancada Sagres/Mais Vantagens) e os 75€ ( piso 1 da Bancada BTV/Emirates), estando disponíveis no site oficial do clube, nas Casas com sistema de bilhética e nas lojas oficiais do Colombo, Jardim do Regedor, Strada Outlet e Mar Shopping. A fila no Estádio da Luz já dá volta ao recinto e há quem esteja à espera desde a 1H30...