Loucura na Noruega: equipa da 3.ª Divisão chega às 'meias' da Taça com golo aos 90'+5

O modesto Kjelsas, do terceiro escalão do futebol norueguês, fez história esta quinta-feira, ao apurar-se para as meias-finais da Taça da Noruega. Fê-lo ao derrotar o Raufoss, da segunda divisão, com uma vitória por 2-1 garantida mercê de um penálti aos 90'+5. A festa no Grefsen Stadion, com lotação para dois mil adeptos, foi rija. Nas 'meias' segue-se o Molde, num daqueles jogos que será de sonho... mesmo com uma derrota.