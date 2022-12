A carregar o vídeo ...

Foi um dos heróis da Argentina no Mundial'2022 e foi homenageado como tal. Emiliano Martínez, guarda-redes da seleção campeã do Mundo, foi recebido em euforia na sua terra natal, Mar del Plata: a imprensa local diz mesmo que foram 100 mil pessoas nas ruas a celebrar com o polémico guardião