Circula nas redes sociais um vídeo que mostra Viktor Gyökeres, avançado do Sporting, a aproximar-se das bancadas de Alvalade para dar a sua camisola depois do apito final na goleada diante do Sp. Braga, por 5-0 . Perante os muitos pedidos, o avançado sueco até se mostrou... indeciso. (: X)