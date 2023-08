A carregar o vídeo ...

O francês Lucas Hernández viu-se envolvido numa polémica em França, depois de ter sido divulgado um vídeo do treino do Paris SG, no qual o defesa francês é identificado como sendo o autor de um comentário insultuoso tendo o Barcelona como alvo. Tudo surge no meio de uma conversa entre Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, com Hernández a atirar que os catalães são "uma equipa de merda".