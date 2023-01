Lucas Pérez pagou do próprio bolso para voltar ao Deportivo e bisou na estreia

A carregar o vídeo ...

Ainda há histórias de amor no futebol e também ainda há histórias de amor com (aparente) final feliz. Veja-se o caso de Lucas Pérez, que esta semana pagou do próprio bolso a sua cláusula de rescisão (500 mil euros) para deixar o Cádiz e voltar ao Deportivo Corunha. Este domingo, diante do Unionistas de Salamanca, num jogo da terceira divisão do país vizinho, o avançado (re)estreou-se e deixou como marca dois golos. No final, o Deportivo venceu por 3-0 e deixou o Riazor (com uma belíssima casa!) ao rubro.