O Grémio venceu a 1.ª mão das meias-finais do Gauchão, ao derrotar o rival Internacional fora de casa por 3-0 e, na hora da celebração do terceiro golo, a coisa deu para o torto. Os fãs do colorado, insatisfeitos, visaram os rivais e Lucas Silva acabou mesmo por levar com um telemóvel em cheio no rosto.