Lucas Veríssimo já está no Brasil para reforçar o Corinthians: «É um prazer vestir esta camisola»

A carregar o vídeo ...

Fora das opções para o jogo do Benfica esta noite frente ao Burnley, Lucas Veríssimo já se encontra no Brasil para reforçar o Corinthians a título de empréstimo até ao final da temporada. "Queria dizer que estou feliz e que mais tarde falarei. É um prazer vestir esta camisola. Vai Corinthians", disse o defesa-central brasileiro, em declarações aos jornalistas presentes no aeroporto. [Vídeo: Luis Fabiani/Twitter]