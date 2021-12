Lucas Veríssimo regressou ao Seixal e jogadores do Benfica não passaram ao lado de... curiosidade

A carregar o vídeo ...

Lucas Veríssimo regressou esta quinta-feira ao Benfica Campus para iniciar uma nova fase de recuperação após a lesão (e consequente operação) ao joelho direito. O central brasileiro esteve com o plantel nos balneários e, além da preocupação com o estado da recuperação do companheiro de equipa, os jogadores do Benfica não deixaram de comentar uma... curiosidade [Vídeo Twitter SL Benfica]