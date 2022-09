Lucas Veríssimo surpreendido em casa pela mulher e filhos após regresso aos treinos no Benfica

A carregar o vídeo ...

Lucas Veríssimo foi uma das novidades de ontem [sábado] no regresso aos treinos do Benfica, com o central brasileiro a realizar trabalho de recuperação com os companheiros de equipa já no relvado. Quando regressou a casa, após as sessões de treino, o defesa foi surpreendido pelos filhos, que receberam-no com dois cartazes, e pela mulher, que partilhou um vídeo do momento nas redes sociais.



Já este domingo, também através das redes sociais, Amanda Veríssimo informou os seus seguidores que perdeu o rasto de um dos cães da família, o pequeno 'Scott' que surge também no vídeo preparado para o central. "Scott fugiu às 22 horas de ontem. Por favor, se alguém o encontrar entrem em contacto comigo pelo 'direct' ou pelo telemóvel de uma amiga. Ajudem-nos a encontrar o Scott. As crianças estão desesperadas", pode ler-se.