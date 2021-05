A carregar o vídeo ...

Lucho González pendurou as chuteiras na última madrugada, ao serviço do Athletico Paranaense. O médio argentino de 40 anos, que jogou no FC Porto, esteve em campo durante 4 minutos no encontro com o Aucas, a contar para a Taça Sul-Americana. Agora vai fazer uma pausa, mas garante que continuará ligado ao futebol. (Vídeo Conmebol/Twitter)